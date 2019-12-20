Устюжанинова (Шамарина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанинова (Шамарина) Людмила Михайловна

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Место рождения

Таш-Кумыр, Киргизия

Дата рождения

27.04.1954

Дата смерти

20.12.2019

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1954

Отец: Шамарин Михаил Макарович

Мать: Шамарина Тамара Ивановна

Таш-Кумыр, Киргизия
Рождение ребёнка
26.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устюжанинов Олег Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
20.12.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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