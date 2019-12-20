Устюжанинова (Шамарина) Людмила Михайловна
Место рожденияТаш-Кумыр, Киргизия
Дата рождения27.04.1954
Дата смерти20.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1954
Отец: Шамарин Михаил Макарович
Мать: Шамарина Тамара Ивановна
Таш-Кумыр, Киргизия
Рождение ребёнка
26.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устюжанинов Олег Алексеевич
Смерть
20.12.2019