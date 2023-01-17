Лопатников (Шнырихин) Николай Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатников (Шнырихин) Николай Игнатов

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

21.05.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Лопатников (шнырихин) Игнат Прохоров

Мать: Лопатникова Матрена Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев

Мать ребёнка: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.05.1912
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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