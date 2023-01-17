Лопатников (Шнырихин) Николай Игнатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти21.05.1912
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатников (шнырихин) Никанор Николаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.05.1912