Рабазов Иван Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти12.10.1943
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рабазов Ксенофонт
Мать: не указана
Военная награда
23.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабазова Анна Ивановна
Смерть
12.10.1943
Перезахоронение
Неизвестно
Первичное место захоронения было в Белоруссии, Могилевская обл., Краснопольский р-н, с. Студенец Перезахоронение в братской могиле Кормянский р-н, д. Хлевно