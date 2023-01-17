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Рабазов Иван Ксенофонтович

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Место рождения

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

12.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рабазов Ксенофонт

Мать: не указана

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Военная награда
23.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабазова Анна Ивановна

Смерть
12.10.1943
Перезахоронение
Неизвестно
Первичное место захоронения было в Белоруссии, Могилевская обл., Краснопольский р-н, с. Студенец Перезахоронение в братской могиле Кормянский р-н, д. Хлевно
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