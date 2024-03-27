Белоглазов Григорий Федорович
Место рожденияпос. Осоргино Башкирия
Дата рождения1897
Дата смертиОколо 1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Белоглазов Федор
пос. Осоргино Башкирия
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
1919
Сын: Белоглазов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
02.02.1921
Сын: Белоглазов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
27.08.1923
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Белоглазов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Белоглазов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1926
Сын: Белоглазов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Абдулино с/с Искра
Рождение ребёнка
1926
Сын: Белоглазов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна
Оренбургская обл., Абдулинский р-н
Смерть
Около 1932