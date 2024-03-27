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Белоглазов Григорий Федорович

Место рождения

пос. Осоргино Башкирия

Дата рождения

1897

Дата смерти

Около 1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Белоглазов Федор

Мать: не указана

пос. Осоргино Башкирия
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Белоглазова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Белоглазов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
02.02.1921

Сын: Белоглазов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
27.08.1923

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, с. Васильевка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Белоглазов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Рождение ребёнка
1925

Сын: Белоглазов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1926

Сын: Белоглазов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Абдулино с/с Искра
Рождение ребёнка
1926

Сын: Белоглазов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Мария Петровна

Оренбургская обл., Абдулинский р-н
Смерть
Около 1932
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