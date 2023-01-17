Шевченко (Меднова) Наталья Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меднов Игнат
Мать: не указана
село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно