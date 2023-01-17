Шевченко (Меднова) Наталья Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Меднова) Наталья Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меднов Игнат

Мать: не указана

село Новосёловка (бывшее с. Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского. Упразднено
Место жительства
Неизвестно
Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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