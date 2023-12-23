Кузьмичева (Заломаева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичева (Заломаева) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заломаев Николай Иванович

Мать: Заломаева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1973

Сын: Кузьмичев Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Кузьмичев Юрий Павлович

пос. Петровск Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Кузьмичев Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Юрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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