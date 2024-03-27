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Докунин Александр Яковлевич

Место рождения

Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, Гавриловский с/с, д. Ламлево

Дата рождения

15.08.1900

Дата смерти

28.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900

Отец: Докунин Яков Захарович

Мать: Докунина Афанасья Ивановна

Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, Гавриловский с/с, д. Ламлево
Бракосочетание
1925

Жена: Докунина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.02.1928

Сын: Докунин Александр

Мать ребёнка: Докунина Татьяна Петровна

Архангельская область, Гавриловский сельсовет, Верхняя Тойма (район)
Развод
Неизвестно

Жена: Докунина Татьяна Петровна

Смерть
28.12.1981
Ленинградская область, Всеволожский районрайон.
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