Докунин Александр Яковлевич
Место рожденияАрхангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, Гавриловский с/с, д. Ламлево
Дата рождения15.08.1900
Дата смерти28.12.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1900
Отец: Докунин Яков Захарович
Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, Гавриловский с/с, д. Ламлево
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
12.02.1928
Сын: Докунин Александр
Мать ребёнка: Докунина Татьяна Петровна
Архангельская область, Гавриловский сельсовет, Верхняя Тойма (район)
Развод
Неизвестно
Смерть
28.12.1981
Ленинградская область, Всеволожский районрайон.