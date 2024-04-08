Исмиянова Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1952
Отец: Шевченко Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1974
Дочь: Исмиянова Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: Исмиянов Геннадий Васильевич
Чара, Каларский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1979
Сын: Исмиянов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Исмиянов Геннадий Васильевич
Явленка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край