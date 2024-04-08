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Исмиянова Валентина Петровна

Место рождения

Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1952

Отец: Шевченко Петр Иванович

Мать: Лопатина Анна Владимировна

Большой Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.12.1974

Дочь: Исмиянова Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: Исмиянов Геннадий Васильевич

Чара, Каларский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1979

Сын: Исмиянов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Исмиянов Геннадий Васильевич

Явленка, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
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