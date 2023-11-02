Родионов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
20.03.1937
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1969