Родионов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Рождение ребёнка
20.03.1937

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурьянова Евдокия

Смерть
1969
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