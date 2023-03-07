Милешин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милешин Павел Алексеевич

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Место рождения

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милешина Татьяна

Россия
Смерть
Неизвестно
не известно
Причина смерти: пропавший без вести на войне
Похороны
Неизвестно
не известно
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