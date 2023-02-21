Короткова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1903
Дочь: Гуляев Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Коротков Степан Егорович
Тополевка, Россия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Коротков Василий Степанович
Отец ребёнка: Коротков Степан Егорович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Коротков Степан Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921