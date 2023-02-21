Короткова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Анисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1903

Дочь: Гуляев Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Коротков Степан Егорович

Тополевка, Россия
Рождение ребёнка
1908

Сын: Коротков Василий Степанович

Отец ребёнка: Коротков Степан Егорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Коротков Иван Степанович

Отец ребёнка: Коротков Степан Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Степан Егорович

Смерть
1921
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