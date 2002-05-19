Баталов Александр Сергеевич
Место рожденияСтаро-Зятцинский район д. Валамаз
Дата рождения17.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1952
Старо-Зятцинский район д. Валамаз
Бракосочетание
30.06.1978
Рождение ребёнка
15.08.1987
Сын: Баталов Максим Александрович
Мать ребёнка: не указана
г.Соль-Илецк
Рождение ребёнка
31.08.1988
Дочь: Чернова Оксана Александровна
Мать ребёнка: не указана
г.Соль-Илецк