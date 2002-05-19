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Баталов Александр Сергеевич

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Место рождения

Старо-Зятцинский район д. Валамаз

Дата рождения

17.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1952

Отец: Баталов Сергей Германович

Мать: Баталова Клавдия Ивановна

Старо-Зятцинский район д. Валамаз
Бракосочетание
30.06.1978

Жена: Баталова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1987

Сын: Баталов Максим Александрович

Мать ребёнка: не указана

г.Соль-Илецк
Рождение ребёнка
31.08.1988

Дочь: Чернова Оксана Александровна

Мать ребёнка: не указана

г.Соль-Илецк
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