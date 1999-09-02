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Кадолич Анастасия Иванова
Кадолич Анастасия Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1999
Пол
Женский
Отец
Кадолич Иван Петрович
Мать
Кадолич Екатерина Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1999
Отец:
Кадолич Иван Петрович
Мать:
Кадолич Екатерина Викторовна
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