Бондаренко Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Татьяна Архиповна
Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Дмитрий Архипович
Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Фёдор Архипович
Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Иван Архипович
Мать ребёнка: Бондаренко Анастасия
Смерть
Неизвестно