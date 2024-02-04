Левицкая Надежда Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1874
Дочь: Левицкая Зинаида Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
27.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1969
Дочь: Левицкая Бабенко Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Левицкий Валерий
Рождение ребёнка
28.04.1970
Сын: Левицкий Александр Валерьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно