Левицкая Надежда Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая Надежда Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1874

Дочь: Левицкая Зинаида Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
27.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1969

Дочь: Левицкая Бабенко Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Левицкий Валерий

Рождение ребёнка
28.04.1970

Сын: Левицкий Александр Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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