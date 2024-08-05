Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Андреевич
Смерть
Неизвестно