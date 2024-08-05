Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Андреевич

Смерть
Неизвестно

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