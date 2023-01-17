Леденцова Наталья Семёновна
Место рожденияд. Леденцовская
Дата рожденияВычислено 1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Леденцовская
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.
Дочь: Лысова дочь Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Иванович
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Муж: Лысов Иван Иванович
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Муж: Лысов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Сын: Лысов сын Иванович
Отец ребёнка: Лысов Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1914 ст.
Дочь: Лысова Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Иванович