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Леденцова Наталья Семёновна

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Место рождения

д. Леденцовская

Дата рождения

Вычислено 1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Леденцовская
Рождение ребёнка
Вычислено 1900 ст.

Дочь: Лысова дочь Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Лысов Иван Иванович

Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Лысов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Сын: Лысов сын Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1914 ст.

Дочь: Лысова Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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