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Биталь александр петрович
Биталь александр петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1952
Пол
Мужской
Отец
Биталь пётр герасимович
1925 г.р.
Мать
Лялюга -Биталь мария михайловна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1952
Отец:
Биталь пётр герасимович
Мать:
Лялюга -Биталь мария михайловна
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