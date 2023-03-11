Биталь александр петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биталь александр петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1952

Отец: Биталь пётр герасимович

Мать: Лялюга -Биталь мария михайловна

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