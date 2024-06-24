Иноземцева (Доренская) Акилина
Место рождениясело Пономарёва, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иноземцев Терентий Матвеевич
Отец ребёнка: Иноземцев Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Иноземцева) Праскева Матвеевна
Отец ребёнка: Иноземцев Матвей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно