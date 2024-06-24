Иноземцева (Доренская) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИноземцева (Доренская) Акилина

Иноземцева (Доренская) Акилина

Место рождения

село Пономарёва, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Матвей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иноземцев Терентий Матвеевич

Отец ребёнка: Иноземцев Матвей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Иноземцева) Праскева Матвеевна

Отец ребёнка: Иноземцев Матвей Дмитриевич

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.