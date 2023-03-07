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Наймушина Федосья Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Домника Михайлова

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Наймушин Козма Михайлов

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Пелагия Михайлова

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Михаил Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1791
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
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