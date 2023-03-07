Наймушина Федосья Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Наймушин Кирилл (Киприан) Михайлов
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Домника Михайлова
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Пелагия Михайлова
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791