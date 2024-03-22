Касимова (Касымова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова (Касымова) Прасковья

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

11.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Касымов Семен

Мать: Касымова Марфа

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Прядкина Елена

Отец ребёнка: Касимов Александр

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Касимов Александр

Рождение ребёнка
03.09.1912

Сын: Касимов Александр Александрович

Отец ребёнка: Касимов Александр

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
11.05.1960
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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