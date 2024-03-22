Касимова (Касымова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти11.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Касымов Семен
Мать: Касымова Марфа
Рождение ребёнка
02.05.1898
Дочь: Прядкина Елена
Отец ребёнка: Касимов Александр
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Касимов Александр
Рождение ребёнка
03.09.1912
Сын: Касимов Александр Александрович
Отец ребёнка: Касимов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.05.1960
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика