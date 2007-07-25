Кочнев Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Виктор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1938

Дата смерти

25.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1938

Отец: Кочнев Егор Иванович

Мать: Кочнева (Фечина) Елена Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочнева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
18.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочнева Ирина Васильевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочнева Ирина Васильевна

Смерть
25.07.2007

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