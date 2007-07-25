Кочнев Виктор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1938
Дата смерти25.07.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочнева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
18.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочнева Ирина Васильевна
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочнева Ирина Васильевна
Смерть
25.07.2007