Фомин ефим васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1869 ст.
Отец: Фомин василий ермолаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1887 ст.
Жена: иульяния ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.
Сын: Фомин иван ефимович
Мать ребёнка: иульяния ивановна
Падовка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно