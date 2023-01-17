Фомин ефим васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин ефим васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Фомин василий ермолаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1887 ст.

Жена: иульяния ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1905 ст.

Сын: Фомин иван ефимович

Мать ребёнка: иульяния ивановна

Падовка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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