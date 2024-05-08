Азиатцев Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азиатцев Дмитрий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азиатцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Азиатцева Мария Ильинична

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азиатцев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Азиатцева Мария Ильинична

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азиатцева Мария Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Азиатцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Азиатцева Мария Ильинична

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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