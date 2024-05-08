Азиатцев Дмитрий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азиатцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Азиатцева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азиатцев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Азиатцева Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1893
Мать ребёнка: Азиатцева Мария Ильинична
Смерть
Неизвестно