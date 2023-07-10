Пимонова (Чачина) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Чачин Василий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Ивотской фабрики
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
24.08.1900 ст.
Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
30.01.1902 ст.
Дочь: (Пимонова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.
Дочь: (Пимонова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
04.04.1906 ст.
Дочь: (Пимонова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.
Дочь: (Пимонова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно