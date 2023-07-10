Пимонова (Чачина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонова (Чачина) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чачин Василий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Ивотской фабрики
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Муж: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
24.08.1900 ст.

Сын: Пимонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
30.01.1902 ст.

Дочь: (Пимонова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
19.05.1904 ст.

Дочь: (Пимонова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
04.04.1906 ст.

Дочь: (Пимонова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.

Дочь: (Пимонова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пимонов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно

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