Богачёва Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва Валентина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1958

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1958

Отец: Ягдаров Семён Иванович

Мать: Ягдарова Антонина Николаевна

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