Глазкова (Ожегова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Ожегова) Мария Федоровна

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Место рождения

Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.07.1934

Дата смерти

27.12.1990

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934

Отец: Ожегов Федор Гаврилович

Мать: Ожегова Татьяна Хрисаньфомна

Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
15.11.1960

Муж: Глазков Иван Сергеевич

Таежный, Канский район, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Муж: Глазков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Иван Сергеевич

Смерть
27.12.1990
Канск, город Канск, Красноярский край
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