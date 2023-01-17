Глазкова (Ожегова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1934
Дата смерти27.12.1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934
Бракосочетание
15.11.1960
Таежный, Канский район, Красноярский край
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Иван Сергеевич
Смерть
27.12.1990
Канск, город Канск, Красноярский край