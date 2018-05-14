Кулёва (Петухова) Елизавета Ильинична
Место рождения
Дата рождения13.02.1927
Дата смерти14.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927
Бракосочетание
25.10.1954
Алма-Ата, фрунзенский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.02.1955
Рождение ребёнка
18.04.1957
Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
19.11.1961
Смерть
14.05.2018