Кулёва (Петухова) Елизавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулёва (Петухова) Елизавета Ильинична

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Место рождения

Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.02.1927

Дата смерти

14.05.2018

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1927

Отец: Петухов Илья Естифеевич

Мать: Петухова Наталья Захаровна

Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.10.1954

Муж: Кулёв Николай Игнатьевич

Алма-Ата, фрунзенский ЗАГС
Рождение ребёнка
21.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Николай Игнатьевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Николай Игнатьевич

Алма-Ата, Каз. ССР
Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Николай Игнатьевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
14.05.2018
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