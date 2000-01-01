Демин Яков Павлович
Место рождениядеревня Рождественское
Дата рождения29.04.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1867
Отец: Демин Павел Анисифорович
Мать: Демина Евдокия Федоровна
деревня Рождественское
Бракосочетание
04.02.1886
Рождение ребёнка
21.08.1894
Дочь: Назарова Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Демина Пелагея Николаевна
деревня Рождественское
Смерть
Неизвестно