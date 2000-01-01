Демин Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Яков Павлович

Демин Яков Павлович

avatar

Место рождения

деревня Рождественское

Дата рождения

29.04.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1867

Отец: Демин Павел Анисифорович

Мать: Демина Евдокия Федоровна

деревня Рождественское
Бракосочетание
04.02.1886

Жена: Демина Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1894

Дочь: Назарова Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Демина Пелагея Николаевна

деревня Рождественское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close