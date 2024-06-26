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Аксинья

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Алексеев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьма Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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