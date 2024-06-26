Аксинья
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кузьма Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Смерть
Неизвестно