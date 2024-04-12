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Крушельницкий Василий Фёдорович

Место рождения

Радовцы, Хмельницька область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.01.1873 ст.

Жена: Крушельницкая Фёкла Артёмовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.

Сын: Крушельницкий Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Крушельницкая Фёкла Артёмовна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.

Сын: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Крушельницкая Фёкла Артёмовна

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Фёкла Матвеевна.
Рождение ребёнка
02.02.1881 ст.

Дочь: Каплинская Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Крушельницкая Фёкла Артёмовна

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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