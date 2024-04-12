Крушельницкий Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
30.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1876 ст.
Сын: Крушельницкий Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Крушельницкая Фёкла Артёмовна
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.
Сын: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Крушельницкая Фёкла Артёмовна
Мать записана как Фёкла Матвеевна.
Рождение ребёнка
02.02.1881 ст.
Дочь: Каплинская Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Крушельницкая Фёкла Артёмовна
Смерть
Неизвестно