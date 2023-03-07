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Востриков Агафон Кириллов

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Место рождения

Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Востриков Кирилл Афонасьев

Мать: не указана

Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Устинья Агафонова

Мать ребёнка: Вострикова Варвара Федорова

Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Востриков Роман Агафонов

Мать ребёнка: Вострикова Варвара Федорова

Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Варвара Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бондя, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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