Востриков Агафон Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Востриков Кирилл Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Устинья Агафонова
Мать ребёнка: Вострикова Варвара Федорова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Вострикова Варвара Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762