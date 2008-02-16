Боталова (Можаева) Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Можаева) Ираида

Место рождения

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.10.1919

Дата смерти

16.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

1938 г.р.
1943 г.р.
1946 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1919

Отец: не указан

Мать: Можаева Мария Иосифовна

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Семен

Рождение ребёнка
16.11.1938

Сын: Щербинин Анатолий

Отец ребёнка: Щербинин Семен

Рождение ребёнка
01.06.1943

Сын: Боталов Николай

Отец ребёнка: Боталов Александр

Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Боталов Иван

Отец ребёнка: Боталов Василий Семёнович

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Василий Семёнович

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Василий Семёнович

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Василий Семёнович

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.02.2008
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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