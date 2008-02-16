Боталова (Можаева) Ираида
Место рождения
Дата рождения04.10.1919
Дата смерти16.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1919
Отец: не указан
Мать: Можаева Мария Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боталов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Семен
Рождение ребёнка
16.11.1938
Сын: Щербинин Анатолий
Отец ребёнка: Щербинин Семен
Рождение ребёнка
01.06.1943
Сын: Боталов Николай
Отец ребёнка: Боталов Александр
Рождение ребёнка
01.08.1946
Сын: Боталов Иван
Отец ребёнка: Боталов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
16.07.1949
Рождение ребёнка
16.08.1951
Рождение ребёнка
19.10.1956
Смерть
16.02.2008
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно