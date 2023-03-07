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Князева Галина Николаевна

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Место рождения

Назарово, город Назарово, Красноярский край

Дата рождения

26.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962

Отец: Князев Николай Васильевич

Мать: Князева Екатерина Алексеевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
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