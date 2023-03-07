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Князева Галина Николаевна
Князева Галина Николаевна
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Место рождения
Назарово
, город Назарово, Красноярский край
Дата рождения
26.06.1962
Пол
Женский
Отец
Князев Николай Васильевич
1926 г.р.
Мать
Князева (Мусихина) Екатерина Алексеевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962
Отец:
Князев Николай Васильевич
Мать:
Князева Екатерина Алексеевна
Назарово
, город Назарово, Красноярский край
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