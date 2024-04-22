Попова (Черникова) Прасковья Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Черникова) Прасковья Иудовна

Место рождения

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Черников Иуда Тимофеевич

Мать: не указана

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Попова Мария Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Алексеевич

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Попова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Алексеевич

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Евдоким Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Алексеевич

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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