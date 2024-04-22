Попова (Черникова) Прасковья Иудовна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Черников Иуда Тимофеевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Попова Мария Петровна
Отец ребёнка: Попов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Попова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Попов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Попов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно