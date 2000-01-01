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Савина Марина Анатольевна
Савина Марина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1989
Пол
Женский
Отец
Соболев Анатолий Аркадьевич
1963 г.р.
Мать
Соболева (Кривогина) Татьяна Николаевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1989
Отец:
Соболев Анатолий Аркадьевич
Мать:
Соболева Татьяна Николаевна
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