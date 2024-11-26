Широкова (Вялых) Екатерина Борисовна 19.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Широкова (Вялых) Екатерина Борисовна

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Место рождения

Россия г. Оренбург

Дата рождения

19.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1976

Отец: Вялых Борис Алексеевич

Мать: Вялых (Грибанова) Зинаида Александровна

Россия г. Оренбург
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.07.1994

Муж: Алексин Леонид Николаевич

Россия г. Оренбург
Рождение ребёнка
25.07.1995

Сын: Алексин Борис Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
19.07.2008

Муж: Широков Николай Николаевич

Россия г. Оренбург
Рождение ребёнка
23.01.2011

Дочь: (Широкова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Широков Николай Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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