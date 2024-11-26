Широкова (Вялых) Екатерина Борисовна
Место рожденияРоссия г. Оренбург
Дата рождения19.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1976
Россия г. Оренбург
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.07.1994
Россия г. Оренбург
Рождение ребёнка
25.07.1995
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.07.2008
Россия г. Оренбург
Рождение ребёнка
23.01.2011
Дочь: (Широкова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Широков Николай Николаевич