Мандрыгина (Емельянова) Нинель Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1932
Дата смерти05.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932
Рождение ребёнка
04.01.1959
Сын: Мандрыгин Сергей Борисович
Отец ребёнка: Мандрыгин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
15.11.1960
Сын: Мандрыгин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Мандрыгин Борис Николаевич
Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.2020