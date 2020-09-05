Мандрыгина (Емельянова) Нинель Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыгина (Емельянова) Нинель Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1932

Дата смерти

05.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932

Отец: Емельянов Василий Петрович

Мать: Емельянова Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
04.01.1959

Сын: Мандрыгин Сергей Борисович

Отец ребёнка: Мандрыгин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
15.11.1960

Сын: Мандрыгин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Мандрыгин Борис Николаевич

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрыгин Борис Николаевич

Смерть
05.09.2020
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