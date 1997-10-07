Ащеулов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1939
Дата смерти07.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1963
Мать ребёнка: Ащеулова Людмила Игоревна
Рождение ребёнка
12.06.1970
Мать ребёнка: Ащеулова Людмила Игоревна
Рождение ребёнка
22.09.1971
Дочь: Ащеулова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Ащеулова Людмила Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1997