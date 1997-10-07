Ащеулов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1939

Дата смерти

07.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1963

Сын: Ащеулов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ащеулова Людмила Игоревна

Рождение ребёнка
12.06.1970

Сын: Ащеулов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Ащеулова Людмила Игоревна

Рождение ребёнка
22.09.1971

Дочь: Ащеулова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ащеулова Людмила Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Людмила Игоревна

Смерть
07.10.1997
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