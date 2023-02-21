Марфа Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Калинникова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василь Степанов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василь Степанов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Елисавета Васильева

Отец ребёнка: Василь Степанов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Семеон Васильев

Отец ребёнка: Василь Степанов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василь Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
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