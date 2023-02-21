Марфа Калинникова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василь Степанов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василь Степанов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Елисавета Васильева
Отец ребёнка: Василь Степанов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Семеон Васильев
Отец ребёнка: Василь Степанов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василь Степанов
Работа или профессия
Неизвестно