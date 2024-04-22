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Федотов Павел Васильевич

Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

07.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958

Отец: Федотов Василий

Мать: Федотова Мария

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
12.12.1983

Дочь: Бойцова Ксения Павловна

Мать ребёнка: Федотова Надежда Михайловна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Надежда Михайловна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Надежда Михайловна

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