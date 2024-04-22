Федотов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958
Отец: Федотов Василий
Мать: Федотова Мария
Рождение ребёнка
12.12.1983
Дочь: Бойцова Ксения Павловна
Мать ребёнка: Федотова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно