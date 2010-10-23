Хомяков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1928
Мать ребёнка: Хомякова Мария
село Петропавловск Б.Сосновского района Пермского края СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомяков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Хомякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Хомякова Мария
Смерть
Неизвестно