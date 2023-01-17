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Каляганов Дмитрий Фаддеевич

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Место рождения

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.10.1869 ст.

Дата смерти

С 1937 по 1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1869 ст.

Отец: Каляганов Фаддей Леонтьевич

Мать: Евдокия Степановна

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Калиганов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Каляганова Александра Ивановна

Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каляганова Александра Ивановна

Смерть
С 1937 по 1942
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