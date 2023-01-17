Каляганов Дмитрий Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1869 ст.
Дата смертиС 1937 по 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1869 ст.
Отец: Каляганов Фаддей Леонтьевич
Мать: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Калиганов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Каляганова Александра Ивановна
Казахстан, Акмолинская область, Петропавловский уезд, Ильинская волость, с.Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1937 по 1942