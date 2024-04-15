Пермякова Мария Василисковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
11.04.1904 ст.
Георгий Васильевич Чикишев
Восприемник
25.07.1904 ст.
Семен Ефимович Гилев
Восприемник
14.09.1906 ст.
Вера Петровна Усольцева
Восприемник
27.03.1907 ст.
Мария Васильевна (Гилева) Гилева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно