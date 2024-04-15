Пермякова Мария Василисковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Мария Василисковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.04.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Васильевич Чикишев
Восприемник
25.07.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Семен Ефимович Гилев
Восприемник
14.09.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Вера Петровна Усольцева
Восприемник
27.03.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Васильевна (Гилева) Гилева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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