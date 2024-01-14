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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1715
Дата смерти
Около 1778
Пол
Мужской
Отец
Кирило
До 1699 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Потап
Около 1735 г.р.
Гаврило
Около 1742 г.р.
Добавил:
МБ
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец:
Кирило
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын:
Потап
Мать ребёнка:
Федосья
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын:
Гаврило
Мать ребёнка:
Федосья
Проскуринская
Смерть
Около 1778
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