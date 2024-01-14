Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Около 1778

Пол

Мужской

Отец

До 1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1742 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1715

Отец: Кирило

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Потап

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Гаврило

Мать ребёнка: Федосья

Проскуринская
Смерть
Около 1778
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