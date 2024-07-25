Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1892

Сын: Плодистый Никита Иванович

Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1894

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович

Рождение ребёнка
23.01.1896

Сын: Плодистый Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович

Рождение ребёнка
02.01.1900

Сын: Плодистый Василий Иванович

Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович

Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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