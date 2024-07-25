Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1892
Сын: Плодистый Никита Иванович
Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1894
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1896
Сын: Плодистый Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Плодистый Василий Иванович
Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Плодистый Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно