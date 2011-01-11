Довидович (Чепурнова) Наталья
Место рожденияСемипалатинск, Казахстан
Дата рождения21.10.1961
Дата смерти11.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1961
Отец: Чепурнов Александр
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.08.1983
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.01.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно