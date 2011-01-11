Довидович (Чепурнова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довидович (Чепурнова) Наталья

Место рождения

Семипалатинск, Казахстан

Дата рождения

21.10.1961

Дата смерти

11.01.2011

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1961

Отец: Чепурнов Александр

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.08.1983

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.01.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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