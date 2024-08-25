Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна
Место рожденияБлаговещенск
Дата рождения23.07.1901
Дата смерти11.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стеняков Федор Леонтьевич
Бракосочетание
14.10.1924
Рождение ребёнка
11.06.1928
Сын: Стеняков Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Стеняков Федор Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.12.1935
Дочь: (Стенякова) Нина Федоровна
Отец ребёнка: Стеняков Федор Леонтьевич
Смерть
11.11.1980