Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенякова (Осикина) Ефимия Прокопьевна

Место рождения

Благовещенск

Дата рождения

23.07.1901

Дата смерти

11.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1901

Отец: Осикин Прокопий Яковлевич

Мать: Осикина (Босенко) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стеняков Юрий Федорович

Отец ребёнка: Стеняков Федор Леонтьевич

Бракосочетание
14.10.1924

Муж: Стеняков Федор Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.06.1928

Сын: Стеняков Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Стеняков Федор Леонтьевич

Рождение ребёнка
29.12.1935

Дочь: (Стенякова) Нина Федоровна

Отец ребёнка: Стеняков Федор Леонтьевич

Смерть
11.11.1980

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