Леонардова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смерти21.03.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1837 ст.
Дочь: Тарабукина Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Леонардов Иван Епимахович
ЦГА фонд 203-745-322 стр.525
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1885 ст.
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №768, дело №191, стр. 410 ЦЕРКОВЬ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА В МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. Причина: воспаление плевры