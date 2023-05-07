Леонардова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонардова Параскева Ивановна

Леонардова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

21.03.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1837 ст.

Дочь: Тарабукина Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Леонардов Иван Епимахович

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА фонд 203-745-322 стр.525
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонардов Иван Епимахович

Смерть
21.03.1885 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №768, дело №191, стр. 410 ЦЕРКОВЬ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА В МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. Причина: воспаление плевры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close