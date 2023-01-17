Воржева (Локерева) Анастасия Владимировна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения07.11.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1987
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
01.09.2005
Сын: Захаров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.2013
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Воржев Александр
Рождение ребёнка
27.10.2017
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Воржев Александр
Рождение ребёнка
16.09.2020
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Воржев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воржев Александр
Бракосочетание
Неизвестно