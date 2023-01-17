Воржева (Локерева) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воржева (Локерева) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

07.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1987

Отец: Локерев Владимир Георгиевич

Мать: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
01.09.2005

Сын: Захаров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.08.2013

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Воржев Александр

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.2017

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Воржев Александр

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.09.2020

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Воржев Александр

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воржев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Васильевич

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